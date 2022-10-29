Чемпионат Европы: Еще пять дзюдоистов Азербайджана приступают к борьбе

В столице Боснии и Герцеговины Сараево проходит чемпионат Европы по дзюдо U23.

В столице Боснии и Герцеговины Сараево проходит чемпионат Европы по дзюдо U23.

Как сообщает Report, сегодня к борьбе присоединятся еще пять азербайджанских дзюдоистов.

Выступающий в весовой категории до 81 кг Магеррам Имамвердиев встретится с черногорцем Николой Станисичем.

Исмаил Заманов в весовой категории до 90 кг выйдет на татами с британским дзюдоистом Райаном Риксеном Салманом. В случае победы, в следующем этапе он сразится с Фрэнсисом Дамьери (Франция).

В весовой категории до 100 кг Руслан Насирли будет бороться с нидерландцем Килианом Бултуисом.

В женском соревновании на татами выйдут две представительницы Азербайджана - Судаба Агаева (70 кг) и Нармин Амирли (78 кг).

Отметим, что в первый день соревнований представитель Азербайджана Назир Талыбов (60 кг) был удостоен золотой медали, а Кянан Исмаилов (60 кг) и Кенуль Алиева (48 кг) - серебряной медали.