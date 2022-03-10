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Чемпионат Европы: В соревнованиях женщин два борца из Азербайджана вышли в полуфинал

Чемпионат Европы: В соревнованиях женщин два борца из Азербайджана вышли в полуфинал Две азербайджанские борчихи вышли в полуфинал проходящего в Пловдиве (Болгария) чемпионата Европы U-23.
Индивидуальные
10 марта 2022 г. 16:25
Чемпионат Европы: В соревнованиях женщин два борца из Азербайджана вышли в полуфинал

Две женщины-борца из Азербайджана вышли в полуфинал проходящего в Пловдиве (Болгария) чемпионата Европы U-23.

Как сообщает Report, в весовой категории до 53 кг Гюльтекин Ширинова в 1/4 финала победила Чадью Аячи из Франции.

В полуфинале Г.Ширинова встретится со спортсменкой из Германии Анастасией Блайвас.

В весовой категории до 62 кг Жаля Алиева в том же раунде одолела Амелин Дуарре. На пути к финалу Ж.Алиева встретится с Паулиной Мальгорзатой Даниш из Польши.

Полуфинальные встречи начнутся в 18:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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