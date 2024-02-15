Чемпионат Европы: Две азербайджанские борчихи выйдут на финальный поединок

Чемпионат Европы по борьбе в столице Румынии Бухаресте продолжается.

Чемпионат Европы по борьбе в столице Румынии Бухаресте продолжается.

Как сообщает Report, сегодня на ковер выйдут азербайджанские борчихи.

Жала Алиева (57 кг) и Элис Манолова (65 кг) встретятся соответственно с Эрикой Богнар (Венгрия) и Николетой Бармпа (Греция). Соперницей Биргуль Солтановой (62 кг) в 1/8 финала станет Грейс Якоб Буллен (Норвегия).

На финальный поединок выйдут Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг). Стадник постарается выиграть 10-й, а Колесник – 1-й в своей карьере чемпионат Европы. В решающем поединке они сразятся соответственно с Эвин Демирхах (Турция) и Алиной Филипович (Украина) .

Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на чемпионате Европы 6 медалей: Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) завоевали золотую, Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) - серебряную, а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую медали.