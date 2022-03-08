Чемпионат Европы: Два азербайджанских борца поборются с соперниками из Армении

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в полуфинал чемпионата Европы U-23, проходящем в болгарском Пловдиве.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в полуфинал чемпионата Европы U-23, проходящем в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, выступающий в категории до 60 кг спортсмен в 1/4 финала победил венгерского борца Криштиана Кечкеметина. Теперь его соперником будет армянин Тигран Минасян.

Присоединившийся сегодня к соревнованию борец греко-римского стиля Адам Гаджизаде (до 72 кг) проиграл представителю Венгрии Атилле Тоешмаги.

В весовой категории до 87 кг Лачин Велиев, победив представителя Турции Мухиддина Сарычичея, получил право бороться за бронзовую медаль. В состязании за 3-е место он встретится с армянином Геворгом Тадевосяном.

Полуфинальные встречи начнутся в 18:45 по бакинскому времени, а финальные - в 20:00.