О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпионат Европы: четыре наших борца начнут выступления в турнире

Чемпионат Европы: четыре наших борца начнут выступления в турнире Азербайджан будет представлен в четырех весовых категориях
Индивидуальные
20 апреля 2021 г. 11:36
Чемпионат Европы: четыре наших борца начнут выступления в турнире

Во второй день Чемпионата Европы к участию в турнире присоединятся еще пять борцов вольного стиля.

Как сообщает Report, Азербайджан будет представлен в четырех весовых категориях.

Ашраф Аширов (74 кг) выступит в 1/16 финала, Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Гаджимурад Магометсеидов (86 кг) и Осман Нурмухаммедов (92 кг) - в 1/8 финала. Соперниками Гварзатилова и Нурмагомедова станут представители Германии.

Аширов встретится с соперником из Турции, а Магомедсаидов с борцом из России.

Чемпионат Европы

Вольная Борьба

20 апреля

61 кг
1/8 финала: Ахмеднаби Гварзатилов – Виктор Лизен (Германия)

74 кг
1/16 финала: Ашраф Ашыров - Фазлы Эрйылмаз (Турция)

86 кг
1/8 финала: Гаджимурад Магомедсаидов - Артур Найфонов (Россия)

92 кг
1/8 финала: Осман Нурмагомедов-Робин Фердинанд (Германия)
Сегодня cостоятся утешительные выступления и бои за медали в 5 весовых категориях.

57 кг
Встреча за бронзовую медаль: Афган Хашалов - Арьян Циутрин (Беларусь) / Гиви Давидови (Италия)

65 кг
Встреча за бронзовую медаль: Али Рагимзаде - Джордж Рамм (Великобритания) / Андрей Свирид (Украина)

70 кг
Финал: Туран Байрамов-Исраиль Касумов (Россия)

79 кг
Встреча за бронзовую медаль: Рашад Юсифли-Осман Хайдари ( Албания) / Аланс Амировс (Латвия)

97 кг
Утешительная встреча: Шамиль Зубаиров-Раду Лефтер (Молдова)
Отметим, что отборочный этап и утешительные встречи стартуют в 13:30 по бакинскому времени, полуфинальные матчи - в 18:45, а встречи за медали - в 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Daha dörd sərbəst güləşçimiz mübarizəyə başlayır

Новости партнеров

Самое важное

Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
20 апреля 2021 г. 11:31
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi