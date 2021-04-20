Чемпионат Европы: четыре наших борца начнут выступления в турнире

Азербайджан будет представлен в четырех весовых категориях

Во второй день Чемпионата Европы к участию в турнире присоединятся еще пять борцов вольного стиля.

Как сообщает Report, Азербайджан будет представлен в четырех весовых категориях.

Ашраф Аширов (74 кг) выступит в 1/16 финала, Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Гаджимурад Магометсеидов (86 кг) и Осман Нурмухаммедов (92 кг) - в 1/8 финала. Соперниками Гварзатилова и Нурмагомедова станут представители Германии.

Аширов встретится с соперником из Турции, а Магомедсаидов с борцом из России.

Чемпионат Европы

Вольная Борьба

20 апреля

61 кг

1/8 финала: Ахмеднаби Гварзатилов – Виктор Лизен (Германия)

74 кг

1/16 финала: Ашраф Ашыров - Фазлы Эрйылмаз (Турция)

86 кг

1/8 финала: Гаджимурад Магомедсаидов - Артур Найфонов (Россия)

92 кг

1/8 финала: Осман Нурмагомедов-Робин Фердинанд (Германия)

Сегодня cостоятся утешительные выступления и бои за медали в 5 весовых категориях.

57 кг

Встреча за бронзовую медаль: Афган Хашалов - Арьян Циутрин (Беларусь) / Гиви Давидови (Италия)

65 кг

Встреча за бронзовую медаль: Али Рагимзаде - Джордж Рамм (Великобритания) / Андрей Свирид (Украина)

70 кг

Финал: Туран Байрамов-Исраиль Касумов (Россия)

79 кг

Встреча за бронзовую медаль: Рашад Юсифли-Осман Хайдари ( Албания) / Аланс Амировс (Латвия)

97 кг

Утешительная встреча: Шамиль Зубаиров-Раду Лефтер (Молдова)

Отметим, что отборочный этап и утешительные встречи стартуют в 13:30 по бакинскому времени, полуфинальные матчи - в 18:45, а встречи за медали - в 20:00.