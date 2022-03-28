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Чемпионат Европы по борьбе : Гаджи Алиев выступит в четвертьфинале

Чемпионат Европы по борьбе : Гаджи Алиев выступит в четвертьфинале Сегодня пять азербайджанских борцов вольного стиля вступят в борьбу на Чемпионате Европы, который стартует в столице Венгрии, Будапеште
Индивидуальные
28 марта 2022 г. 09:35
Чемпионат Европы по борьбе : Гаджи Алиев выступит в четвертьфинале

Сегодня пять азербайджанских борцов вольного стиля вступят в борьбу на Чемпионате Европы, который стартует в столице Венгрии, Будапеште.

Как сообщает Report, Алиаббас Рзазаде, выступающий в весовой категории до 57 кг, на квалификационном этапе встретится с представителем Испании Леваном Метревели.

Трехкратный чемпион Европы и мира в категории до 65 кг Гаджи Алиев вступит в борьбу с 1/4 финала. Соперником 31-летнего фаворита соревнований на данном этапе станет победитель встречи между Муниром Акташом (Турция) и Квентином Стикером (Франция).

Зиреддин Байрамов (до 70 кг) в 1/8 финала вступит в борьбу с венгерским борцом Даниэлем Антала. Ашраф Ашыров (до 79 кг) в том же раунде поборется с болгарином Мирославом Кировым.

Магомедхану Магомедову (до 97 кг) на квалификационном этапе предстоит поединок с литовцем Лукасом Красаускасом.

Чемпионат Европы завершится 3 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Hacı Əliyev mübarizəyə başlayır

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