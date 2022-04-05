Чемпионат Европы: Азербайджанский шахматист поднялась на второе место

Представители Азербайджана продолжают уверенное выступление на чемпионате Европы по шахматам среди мужчин в Словении.

Представители Азербайджана продолжают уверенное выступление на чемпионате Европы по шахматам среди мужчин в Словении.

Как сообщает Report, на второе место с 7 очками поднялся шахматист Абдулла Гадимбейли, обыгравший в 9-м туре Давида Навару из Чехии. Мисратдин Искендеров, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, набравшие по 6,5 очков, делят между собой 5-е -19-е места.

Отметим, что Матиас Блубаум из Германии лидирует в таблице с 7,5 очками.

Соревнование, организованное по швейцарской системе, состоит из 11 туров. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 евро. По итогам континентального первенства на ЧМ-2023 пройдут 20 шахматистов.