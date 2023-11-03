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Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист сохраняет шансы на "бронзу"

Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист сохраняет шансы на "бронзу" Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов сохраняет шансы на завоевание бронзовой медали на чемпионате Европы во французском Монпелье.
Индивидуальные
3 ноября 2023 г. 18:43
Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист сохраняет шансы на бронзу

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов сохраняет шансы на завоевание бронзовой медали на чемпионате Европы во французском Монпелье.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 66 кг, выиграл у трех соперников подряд, но в полуфинале потерпел поражение.

Я.Наджафов, который на пути к финалу уступил молдаванину Денису Виеру, в борьбе за бронзовую медаль встретится с представителем Украины Богданом Ядовым.

Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба - 60 кг), Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) потеряли шансы на медаль.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal qazanmaq şansını davam etdirir

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