Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист сохраняет шансы на "бронзу"

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов сохраняет шансы на завоевание бронзовой медали на чемпионате Европы во французском Монпелье.

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов сохраняет шансы на завоевание бронзовой медали на чемпионате Европы во французском Монпелье.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 66 кг, выиграл у трех соперников подряд, но в полуфинале потерпел поражение.

Я.Наджафов, который на пути к финалу уступил молдаванину Денису Виеру, в борьбе за бронзовую медаль встретится с представителем Украины Богданом Ядовым.

Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба - 60 кг), Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) потеряли шансы на медаль.