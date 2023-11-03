Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист сохраняет шансы на "бронзу"

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов сохраняет шансы на завоевание бронзовой медали на чемпионате Европы во французском Монпелье.
Как сообщает Report, 24-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 66 кг, выиграл у трех соперников подряд, но в полуфинале потерпел поражение.
Я.Наджафов, который на пути к финалу уступил молдаванину Денису Виеру, в борьбе за бронзовую медаль встретится с представителем Украины Богданом Ядовым.
Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба - 60 кг), Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) потеряли шансы на медаль.