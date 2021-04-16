Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист получил шанс на победу

Азербайджанские дзюдоисты вступили в борьбу на чемпионате Европы в Лиссабоне.

Азербайджанские дзюдоисты вступили в борьбу на чемпионате Европы в Лиссабоне.

Как передает Report, в первый день соревнований три спортсмена испытали свои силы.

Кярамет Гусейнов (60 кг) в 1/16 финала применил иппон против молдаванина Николае Фоджа. В 1/8 финала он одолел турка Михраджа Аккуша, а в 1/4 финала проиграл Франциско Гарригосе. В утешительной встрече Гусейнов применил иппон против Анджело Пантано и завоевал шанс участвовать в борьбе за бронзовую медаль.

Орхан Сафаров ( 66 кг) стартовал с победы, одолев в 1/16 финала израильтянина Амита Бобовича. В 1/8 финала Сафаров уступил молдаванину Вадиму Бунеску и приостановил борьбу.

Ниджат Шихализаде (66 кг) также обыграл в 1/16 финала словака Матея Поляка, но в 1/8 финала уступил португальцу Жоао Крисостомо.

Чемпионат Европы завершится 18 апреля. Азербайджан представлен в чемпионате 9 спортсменами. Всего в соревновании участвуют 359 спортсменов из 45 стран.