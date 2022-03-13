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Чемпионат Европы: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль за 42 секунды

Чемпионат Европы: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль за 42 секунды Еще один азербайджанский борец вольного стиля стал обладателем золотой медали на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.
Индивидуальные
13 марта 2022 г. 23:02
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль за 42 секунды

Еще один азербайджанский борец вольного стиля стал обладателем золотой медали на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, в финале Абубакр Абакаров (86 кг) встретился с молдавским спортсменом Лилианом Баланом. Представитель Азербайджана одержал полную победу (10:0) всего за 42 секунды и поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Кроме того, золото завоевал выступавший в весовой категории 74 кг Джабраил Гаджиев, который в финале одолел румына Кристиана Биро со счетом 8:1.

Отметим, что ранее Зиреддин Байрамов (65 кг) стал чемпионом Европы, а Тофиг Алиев (57 кг) завоевал бронзовую медаль.

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