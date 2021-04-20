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Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в полуфинал

Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в полуфинал Еще один азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в столице Польши Варшаве.
Индивидуальные
20 апреля 2021 г. 17:31
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в полуфинал

Еще один азербайджанский борец вольного стиля вышел в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в столице Польши Варшаве.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 92 кг Осман Нурмухаммедов одолел Робина Фердинанда (Германия) и Ахмеда Магамаева (Болгария). На пути к финалу он встретится с Мухаммедом Гурбановым (Россия).

Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) в первой встрече одолел Виктора Лизена (Германия). В 1/4 финала проиграл Андрею Джелепу (Украина).

Ашраф Аширов (74 кг) в 1/6 финала проиграл Фазлы Эрйылмазу (Турция), а в 1/8 финала Гаджимурад Магомедсаидов проиграл Артуру Найфонову (Россия).

Сегодня одновременно пройдут встречи за медали в пяти весовых категориях. Среди представителей Азербайджана Шамиль Зубаиров (97 кг), Афган Халашов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Рашад Юсифли (79 кг) поборются на бронзовую медаль, а Туран Байрамов (70 кг) проведет финальную встречу.

Полуфинальные встречи стартуют в 18:45, борьба за медаль – в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Güləşçimiz yarımfinala yüksəldi

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