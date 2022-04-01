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ЧЕ: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал

ЧЕ: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал Три азербайджанских борца греко-римского стиля вступили в борьбу на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 16:50
ЧЕ: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал

Еще два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал Чемпионата Европы, проходящего в столице Венгрии, Будапеште.

Как сообщает Report, Эльдениз Азизли, выступающий в весовой категории до 55 кг и вступивший в соревнования с 1/4 финала, победил Дениса Михайа (Румыния) и вышел в полуфинал, где его соперником станет Рудик Мкртчян (Армения).
Ислам Аббасов (до 87 кг), оказавшись сильнее Матея Мандича (Хорватия), а затем и Зураба Датунашвили (Сербия), вышел в полуфинал, где поборется с Нику Самуэлем Ожогом (Румыния).

Несмотря на то, что Сенан Сулейманов (до 77 кг) в 1/8 финала победил Илие Кожокари (Румыния), в следующем раунде он проиграл Малхасу Амояну (Армения).

Таким образом, четверо борцов греко-римского стиля из пяти спортсменов, вступивших сегодня в борьбу, вышли в полуфинал.

15:54

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вступили в борьбу на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report, Сянан Сулейманов (77 кг) в 1/8 финала одолел Илье Кожокарию (Румыния), его очередным соперником станет Малхас Амоян (Армения).

Ислам Аббасов (87 кг) в 1/8 финала оказался сильнее Матея Мандича (Хорватия) и стал соперником Зураба Датунашвили (Сербия).

Бека Канделаки (130 кг) в классификационном раунде вывел из борьбы Михайло Вишневецкого (Украина). В 1/4 финала спортсмен встретился с Давидом Овасапяном (Армения). В первом периоде Канделаки вырвал у противника 5 очков. За 1 минуту 25 секунд до конца встречи получивший травму головы Овасапян приостановил борьбу. Канделаки, одержавший уверенную победу со счетом 5:1, вышел в полуфинал.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan 4 güləşçisi yarımfinalda, 2-si erməni ilə qarşılaşacaq

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