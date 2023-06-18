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Чемпионат Европы: азербайджанский борец вышел в финал, одолев армянина

Чемпионат Европы: азербайджанский борец вышел в финал, одолев армянина Азербайджанский борец Джафар Джафаров (45 кг) в своем дебютном матче на чемпионате Европы по борьбе U-17 в столице Албании Тиране одержал убедительную победу над турецким спортсменом Абубакром Гуром - 16:7, после чего сломил сопротивление борца из Армении
Индивидуальные
18 июня 2023 г. 01:39
Чемпионат Европы: азербайджанский борец вышел в финал, одолев армянина

Азербайджанский борец Джафар Джафаров (45 кг) в своем дебютном матче на чемпионате Европы по борьбе U-17 в столице Албании Тиране одержал убедительную победу над турецким спортсменом Абубакром Гуром - 16:7, после чего сломил сопротивление борца из Армении Армена Папикяна (10:0).

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, следующую встречу Дж.Джафаров провел против поляка Павла Ильницки, который смог устоять перед азербайджанским спортсменом всего 35 секунд - 10:0. Таким образом член сборной Азербайджана, выйдя в финал, гарантировал себе серебряную медаль турнира.

Выступающий в весовой категории 51 кг Сейхун Ализаде проиграл армянину Саше Петросяну в 1/8 финала. Однако, поскольку его соперник вышел в финал, С.Ализаде в утешительном матче встретится с англичанином Данушем Йовкаром.

Джамал Аббасов (60 кг) в 1/8 финала не оставил шансов французу Абдуллаху Накаеву - 11:0. Следующий поединок воспитанник школы борьбы Гянджи провел против грека Флиппоса Псома, встреча завершилась победой азербайджанского борца со счетом 6:0. Одержав в полуфинале досрочную победу на турецким спортсменом Вахидом Йылмазом (10:0) Дж.Аббасов во второй раз вышел в финал. Его соперником в решающем противостоянии станет россиянин Акрамат Шакриев.

Исмаил Рагимли (71 кг) выиграл у Арнаса Линкявичюса из Литвы со счетом 10:0, но в 1/4 финала уступил армянину Нареку Никогосяну с минимальным счетом - 2:3. Выход соперника в финал создал шанс И.Рагимли завоевать бронзовую медаль. В утешительной встрече азербайджанский спортсмен сойдется с Йосебом Мефаришвили из Грузии.

Саид Пашаев (92 кг) в квалификации не смог противостоять турецкому борцу Эйюпу Четину – 2:13. С.Пашаев получил право на участие в утешительном матче, потому что его соперник вышел в финал. С.Пашаев будет бороться за бронзу турнира с белорусом Алексеем Кулаковым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Güləşçimiz erməni rəqibini məğlub edərək finala çıxıb

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