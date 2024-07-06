Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вольного стиля завоевал золотую медаль

Два азербайджанских борца успешно выступили на чемпионате Европы U-20 в сербском городе Нови-Сад.
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Васиф Багиров (57 кг) встретился в финале с россиянином Львом Павловым. Хотя наш борец долгое время вел в счете, ближе к концу поединка он упустил инициативу. В итоге Васиф проиграл со счетом 6:8 и вынужден был довольствоваться серебряной медалью.
Нурудин Магомедгаджиев (79 кг) в утешительной встрече уступил Паулюсу Лескаускасу из Литвы со счетом 4:7.
Хетаг Карсанов (97 кг) в финале встретился с россиянином Шахманом Нухаевым. Одержав победу в напряженной борьбе (5:4), он стал чемпионом Европы.