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Чемпионат Европы: Азербайджанские таэквондисты вступают в борьбу

Чемпионат Европы: Азербайджанские таэквондисты вступают в борьбу Сегодня на чемпионате Европы в Манчестере (Великобритания) в поединках примут участие четверо азербайджанских таэквондистов.
Индивидуальные
19 мая 2022 г. 10:21
Чемпионат Европы: Азербайджанские таэквондисты вступают в борьбу

Сегодня на чемпионате Европы таэквондо в Манчестере (Великобритания) в поединках примут участие четверо азербайджанских спортсмена.

Как сообщает Report, в 1/16 финала Сайяд Дадашов (54 кг) встретится с хорватом Йосипом Тескерой.

Гашим Мухаммедов (63 кг) сразится с украинцем Владимиром Быстровым в 1/32 финала.

В первенстве среди женщин бронзовый призер летних Олимпийских игр в Рио-2016 Патимат Абакарова (49 кг) в 1/16 финала встретится с Супарадой Кисскалтой из Германии, а Роя Гаджиева (53 кг) - с Луизой Лингбек из Дании.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 4 taekvondoçusu mübarizəyə başlayır

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