Чемпионат Европы: Азербайджанские таэквондисты вступают в борьбу

Сегодня на чемпионате Европы в Манчестере (Великобритания) в поединках примут участие четверо азербайджанских таэквондистов.

Сегодня на чемпионате Европы таэквондо в Манчестере (Великобритания) в поединках примут участие четверо азербайджанских спортсмена.

Как сообщает Report, в 1/16 финала Сайяд Дадашов (54 кг) встретится с хорватом Йосипом Тескерой.

Гашим Мухаммедов (63 кг) сразится с украинцем Владимиром Быстровым в 1/32 финала.

В первенстве среди женщин бронзовый призер летних Олимпийских игр в Рио-2016 Патимат Абакарова (49 кг) в 1/16 финала встретится с Супарадой Кисскалтой из Германии, а Роя Гаджиева (53 кг) - с Луизой Лингбек из Дании.