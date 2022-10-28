Чемпионат Европы: Азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали 3 медали

Азербайджанский дзюдоист Назир Талыбов завоевал золотую медаль на стартовавшем сегодня в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, чемпионате Европы U-23.

Азербайджанский дзюдоист Назир Талыбов завоевал золотую медаль на стартовавшем в столице Боснии и Герцеговины Сараево, чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 60 кг победил в финале своего товарища по команде Кянана Исмайлова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.



Среди женщин выступавшая в весовой категории до 48 кг Кенуль Алиева, проиграв лишь в финале, довольствовалась серебром.



Отметим, что в первый день на ковер вышли в общей сложности 9 дзюдоистов Азербайджана.