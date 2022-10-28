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Чемпионат Европы: Азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали 3 медали

Чемпионат Европы: Азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали 3 медали Азербайджанский дзюдоист Назир Талыбов завоевал золотую медаль на стартовавшем сегодня в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, чемпионате Европы U-23.
Индивидуальные
28 октября 2022 г. 22:37
Чемпионат Европы: Азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали 3 медали

Азербайджанский дзюдоист Назир Талыбов завоевал золотую медаль на стартовавшем в столице Боснии и Герцеговины Сараево, чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 60 кг победил в финале своего товарища по команде Кянана Исмайлова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Среди женщин выступавшая в весовой категории до 48 кг Кенуль Алиева, проиграв лишь в финале, довольствовалась серебром.

Отметим, что в первый день на ковер вышли в общей сложности 9 дзюдоистов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları ilk gündə 3 medal qazanıb

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