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Чемпионат Европы: Азербайджанские борчихи завоевали золотую и серебряную медали

Чемпионат Европы: Азербайджанские борчихи завоевали золотую и серебряную медали В итальянском Риме продолжается молодежное ЕВРО (U-20) по спортивной борьбе.
Индивидуальные
30 июня 2022 г. 21:52
Чемпионат Европы: Азербайджанские борчихи завоевали золотую и серебряную медали

В итальянском Риме продолжается молодежное ЕВРО (U-20) по спортивной борьбе.

Как передает Report, в четвертый день на ковер вышли представители женской борьбы.

Так, Эльнура Мамедова (55 кг) победив в финале турчанку Туба Демир (10:1), поднялась на высшую ступень пьедестала почета, а Эсмер Джангуртаран (50 кг) в поединке за третье место одолела со счетом 16:11 Свену Юнгу из Швейцарии.

Отметим, что завтра на финальный матч выйдет Биргюль Солтанова (62 кг), а за бронзу поборется Марзия Садыгова (72 кг).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi çempion olub

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