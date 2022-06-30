Чемпионат Европы: Азербайджанские борчихи завоевали золотую и серебряную медали

В итальянском Риме продолжается молодежное ЕВРО (U-20) по спортивной борьбе.

В итальянском Риме продолжается молодежное ЕВРО (U-20) по спортивной борьбе.

Как передает Report, в четвертый день на ковер вышли представители женской борьбы.

Так, Эльнура Мамедова (55 кг) победив в финале турчанку Туба Демир (10:1), поднялась на высшую ступень пьедестала почета, а Эсмер Джангуртаран (50 кг) в поединке за третье место одолела со счетом 16:11 Свену Юнгу из Швейцарии.

Отметим, что завтра на финальный матч выйдет Биргюль Солтанова (62 кг), а за бронзу поборется Марзия Садыгова (72 кг).