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Чемпионат Европы: Азербайджанская борчиха заняла второе место

Чемпионат Европы: Азербайджанская борчиха заняла второе место Азербайджанская борчиха Жаля Алиева вышла на финальный поединок чемпионата Европы, который проходит в Загребе, столице Хорватии.
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 22:03
Чемпионат Европы: Азербайджанская борчиха заняла второе место

Азербайджанская борчиха Жаля Алиева вышла на финальный поединок чемпионата Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.

Как передает Report, в борьбе за золотую медаль спортсменка, выступавшая в весовой категории до 57 кг, уступила украинке Алине Акобие.

На данный момент, в копилке сборной 8 наград (3-3-2). Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (70 кг) и Мария Стадник (50 кг) стали чемпионами, Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (97 кг) и Жаля Алиева (57 кг) проиграли финалы, а Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевали бронзу.

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