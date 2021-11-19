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Чемпионат Европы: Азербайджан побеждает Нидерланды

Чемпионат Европы: Азербайджан побеждает Нидерланды В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам.
Индивидуальные
19 ноября 2021 г. 23:08
Чемпионат Европы: Азербайджан побеждает Нидерланды

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана, принимающая участие на турнире, победила Голландию со счетом 2,5:1,5. К сожалению, успех не смогли продолжить наши представительницы слабого пола, уступив России - 1:3.

Чемпионат Европы, VII тур.

19 ноября

Мужчины

Нидерланды - Азербайджан 1,5:2,5

Аниш Гири - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5

Йорден ван Форест - Теймур Раджабов 0,5:0,5

Макс Вармердам - ​​Гадир Гусейнов 0,5:0,5

Эрик ван ден Дул - Ниджат Аббасов 0:1.

Женщины

Азербайджан - Россия 1:3

Гюнай Мамедзаде - Александра Горячкина 0,5:0,5

Ханым Баладжаева - Катерина Лагно 0,5:0,5

Ульвия Фаталиева - Валентина Гунина 0:1

Говхар Бейдуллаева - Полина Шувалова 0:1.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan komandalarından biri udub, digəri uduzub

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