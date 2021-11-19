Чемпионат Европы: Азербайджан побеждает Нидерланды

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам.
Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана, принимающая участие на турнире, победила Голландию со счетом 2,5:1,5. К сожалению, успех не смогли продолжить наши представительницы слабого пола, уступив России - 1:3.
Чемпионат Европы, VII тур.
19 ноября
Мужчины
Нидерланды - Азербайджан 1,5:2,5
Аниш Гири - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5
Йорден ван Форест - Теймур Раджабов 0,5:0,5
Макс Вармердам - Гадир Гусейнов 0,5:0,5
Эрик ван ден Дул - Ниджат Аббасов 0:1.
Женщины
Азербайджан - Россия 1:3
Гюнай Мамедзаде - Александра Горячкина 0,5:0,5
Ханым Баладжаева - Катерина Лагно 0,5:0,5
Ульвия Фаталиева - Валентина Гунина 0:1
Говхар Бейдуллаева - Полина Шувалова 0:1.