Чемпионат Европы: Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал

Еще 5 азербайджанских борцов греко-римского стиля начали борьбу на чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште с 1/8 финала.

Еще 5 азербайджанских борцов греко-римского стиля начали борьбу на чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште с 1/8 финала.

Как сообщает Report, в категории до 60 кг Мурад Мамедов вышел в полуфинал, победив Даниэля Бобильо (Испания) и Виталия Ерёменко (Молдова). Его соперником в финале станет Керем Кемаль (Турция).

В весовой категории до 67 кг Хасрет Джафаров сначала победил Виталиса Лазовского (Германия), а затем Матеуша Бернатека (Польша). Джарафов попробует свои силы в полуфинале с Муратом Фыратом (Турция).

В категории до 72 кг Ульви Ганизаде вышел в полуфинал, победив Самуэля Бельшеида (Германия) и Дэвида Тихомирова (Болгария). На пути к финалу Ганизаде встретится с Шмаки Болквадзе (Грузия).

Бронзовый призер Летних Олимпийских игр в Токио-2020 в категории до 82 кг, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Рафик Гусейнов в первой встрече победил Петра Новака (Чехия), а в следующей - Тамаша Леваи (Венгрия). Титулованный спортсмен встретится в полуфинале с Гелой Болквадзе (Грузия).

Мурат Локьяев, выступающий в категории до 97 кг, на старте не справился с Арви Саволайненом (Финляндия).

Сегодня также 5 борцов греко-римского стиля из Азербайджана поборятся за медали. Эльданиз Азизли (55 кг) и Талех Мамедов (63 кг) в финале сразятся с представителями Грузии Нугзари Цурцумиа и Лери Абуладзе. Санан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг) посоревнуются за бронзовые медали. Сулейманов сразится с Пером Альбином Олофссоном (Швеция), Аббасов - с Йоханом Даниеловым Димитровым (Болгария), а Канделаки - с Дариушем Аттилой Витеки (Венгрия).