Чемпионат Европы 2018 года по тяжелой атлетике перенесен из-за допингового скандала

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат Европы 2018 года по тяжелой атлетике перенесен.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о переносе связанно с годичной дисквалификацией восьми федераций — Украины, России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Турции, Казахстана и Китая из-за допинга.

По словам М. Агапитова, ЧЕ-2018, который должен состоятся с 22 по 31 марта в Анталье (Турция), перенесен на осень.

Отметим, что азербайджанская сборная была дисквалифицирована из-за 5 атлетов, анализ на допинг которых показал положительный результат. В список дисквалифицированных стран помимо 7 европейских вошли также азиатские страны - Китай и Казахстан.