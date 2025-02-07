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Чемпионат Азербайджана: Стали известны соперники Мамедъярова и Раджабова в 1/4 финала

Чемпионат Азербайджана: Стали известны соперники Мамедъярова и Раджабова в 1/4 финала Стали известны соперники Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам.
Индивидуальные
7 февраля 2025 г. 09:24
Чемпионат Азербайджана: Стали известны соперники Мамедъярова и Раджабова в 1/4 финала

Стали известны соперники Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, об этом стало известно после тай-брейка матчей 1/8 финала.

В следующем туре Ш. Мамедъяров встретится с Магомедом Мурадлы, а Т.Раджабов - с Вугаром Асадли.

Помимо них, в четвертьфинал вышли также Мисратдин Искендеров, Ахмед Ахмедзаде, Гюнай Мамедзаде и Тюркян Мамедъярова.

Отметим, что призовой фонд соревнования среди мужчин составляет 60 000 манатов, а среди женщин - 30 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çempionatı: Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbovun 1/4 finaldakı rəqibləri bəlli olub

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