Чемпионат Азербайджана: Стали известны соперники Мамедъярова и Раджабова в 1/4 финала

Стали известны соперники Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Стали известны соперники Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова в 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, об этом стало известно после тай-брейка матчей 1/8 финала.

В следующем туре Ш. Мамедъяров встретится с Магомедом Мурадлы, а Т.Раджабов - с Вугаром Асадли.

Помимо них, в четвертьфинал вышли также Мисратдин Искендеров, Ахмед Ахмедзаде, Гюнай Мамедзаде и Тюркян Мамедъярова.

Отметим, что призовой фонд соревнования среди мужчин составляет 60 000 манатов, а среди женщин - 30 000 манатов.