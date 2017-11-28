Чемпионат Азербайджана по борьбе будет проведен по новым правилам

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Очередной чемпионат страны по вольной и греко-римской борьбе среди взрослых, который стартует 14 декабря в Бакинском дворце спорта, пройдет по новым правилам.

Как сообщили Report в Федерации броьбы Азербайджана (ФБА), на соревновании, совместно организуемом министерством молодежи и спорта и ФБА, могут принять участие спортсмены 1999 г.р. и выше, которым уже исполнилось 18 лет.

Соревнования, которые пройдут согласно правилам Всемирного объединения борьбы, будут управляться назначенными судейской коллегией ФБА судьями. Борцы вольного стиля проверят свои силы в весовых категориях 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и до 125 кг, греко-римского стиля - в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг и до 130 кг.

Чемпионат Азербайджана будет организован по новым правилам, протестированным на континентальном и мировом 2-дневном первенстве среди юниоров в этом году. За день до соревнований состоится церемония жеребьевки, в первый день соревнований пройдут начальные и утешительные встречи, во второй день соревнований состоятся финальные встречи. Проводимая раньше церемония взвешивания за день до соревнований будет проводится в день соревнований, вышедшие в финал спортсмены дважды пройдут через процесс взвешивания. Спортсменам, вставшим на весы во второй раз, будет разрешено участвовать в соревнованиях с перевесом до 2-х кг.

Отметим, что чемпионат Азербайджана завершится 18 декабря.