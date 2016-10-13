Чемпион мира по боксу отказался от титулов

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что отказывается от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA и намерен заняться вопросами своего здоровья, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Я выиграл эти титулы на ринге и считаю, что они должны быть отданы на ринге, однако я не могу защищать их в настоящее время", - заявил Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри признался в интервью журналу Rolling Stone, что он страдает от депрессии и принимает кокаин.

3 октября Фьюри объявил о своем уходе из бокса, однако в тот же день опроверг свои слова, назвав их шуткой.

За время своей карьеры 28-летний Тайсон Фьюри провел 25 боев и все их выиграл. В 2015 году он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA.