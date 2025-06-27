Чемпиона Европы из Азербайджана: Я продолжу завоевывать золотые медали

Азербайджанский борец вольного стиля Гусейн Рзазаде, ставший чемпионом Европы в весовой категории 41 кг на проходившем в итальянском Каорле континентальном первенстве, поделился своими планами на будущее.
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Он отметил, что прошел в преддверии турнира специальную подготовку.
"Сначала мы провели сборы, рассчитанные на физическую подготовку. Я долгое время интенсивно тренировался, усердно готовился к чемпионату Европы. Победа на этом турнире была для меня очень важна", - добавил Г.Рзазаде.