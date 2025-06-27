Чемпиона Европы из Азербайджана: Я продолжу завоевывать золотые медали

Азербайджанский борец вольного стиля Гусейн Рзазаде, ставший чемпионом Европы в весовой категории 41 кг на проходившем в итальянском Каорле континентальном первенстве, поделился своими планами на будущее.

Азербайджанский борец вольного стиля Гусейн Рзазаде, ставший чемпионом Европы в весовой категории 41 кг на проходившем в итальянском Каорле континентальном первенстве, поделился своими планами на будущее.

Как передает Report , в беседе с журналистами в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину спортсмен подчеркнул, что продолжит завоевывать золотые медали.

Он отметил, что прошел в преддверии турнира специальную подготовку.

"Сначала мы провели сборы, рассчитанные на физическую подготовку. Я долгое время интенсивно тренировался, усердно готовился к чемпионату Европы. Победа на этом турнире была для меня очень важна", - добавил Г.Рзазаде.