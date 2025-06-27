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Чемпиона Европы из Азербайджана: Я продолжу завоевывать золотые медали

Чемпиона Европы из Азербайджана: Я продолжу завоевывать золотые медали Азербайджанский борец вольного стиля Гусейн Рзазаде, ставший чемпионом Европы в весовой категории 41 кг на проходившем в итальянском Каорле континентальном первенстве, поделился своими планами на будущее.
Индивидуальные
27 июня 2025 г. 23:26
Чемпиона Европы из Азербайджана: Я продолжу завоевывать золотые медали

Азербайджанский борец вольного стиля Гусейн Рзазаде, ставший чемпионом Европы в весовой категории 41 кг на проходившем в итальянском Каорле континентальном первенстве, поделился своими планами на будущее.

Как передает Report, в беседе с журналистами в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину спортсмен подчеркнул, что продолжит завоевывать золотые медали.

Он отметил, что прошел в преддверии турнира специальную подготовку.

"Сначала мы провели сборы, рассчитанные на физическую подготовку. Я долгое время интенсивно тренировался, усердно готовился к чемпионату Европы. Победа на этом турнире была для меня очень важна", - добавил Г.Рзазаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Avropa çempionu olan güləşçisi: "Qızıl medallar qazanmaqda davam edəcəyəm"

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