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Чемпион Паралимпиады: Счастлив, что высоко поднял флаг Азербайджана

Чемпион Паралимпиады: Счастлив, что высоко поднял флаг Азербайджана Я рад, что выиграл золотую медаль и поднял наш флаг на высоту.
Индивидуальные
6 сентября 2021 г. 13:06
Чемпион Паралимпиады: Счастлив, что высоко поднял флаг Азербайджана

Я рад, что выиграл золотую медаль и высоко поднял наш флаг.

По сообщению Report, об этом на торжественной встрече в Баку заявил азербайджанский парапловец Вели Исрафилов, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Спортсмен, обыгравший своих соперников в плавании на дистанции 100 метров брассом, заявил, что посвятил свою победу ветеранам и шехидам Карабахской войны: "Я выражаю признательность моим родителям и тренерам. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву, создавшему нам все условия".

Орхан Асланов, ставший паралимпийским чемпионом в прыжках в длину, заявил, что посвятил свою победу азербайджанскому народу и поблагодарил всех за оказанную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı paralimpiya çempionu: "Bayrağımızı yüksəklərdə dalğalandırdım"

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