Чемпион Паралимпиады: Счастлив, что высоко поднял флаг Азербайджана

Я рад, что выиграл золотую медаль и поднял наш флаг на высоту.

Я рад, что выиграл золотую медаль и высоко поднял наш флаг.

По сообщению Report, об этом на торжественной встрече в Баку заявил азербайджанский парапловец Вели Исрафилов, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Спортсмен, обыгравший своих соперников в плавании на дистанции 100 метров брассом, заявил, что посвятил свою победу ветеранам и шехидам Карабахской войны: "Я выражаю признательность моим родителям и тренерам. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву, создавшему нам все условия".

Орхан Асланов, ставший паралимпийским чемпионом в прыжках в длину, заявил, что посвятил свою победу азербайджанскому народу и поблагодарил всех за оказанную поддержку.