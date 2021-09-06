Чемпион Паралимпиады: Счастлив, что высоко поднял флаг Азербайджана

Я рад, что выиграл золотую медаль и высоко поднял наш флаг.
По сообщению Report, об этом на торжественной встрече в Баку заявил азербайджанский парапловец Вели Исрафилов, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".
Спортсмен, обыгравший своих соперников в плавании на дистанции 100 метров брассом, заявил, что посвятил свою победу ветеранам и шехидам Карабахской войны: "Я выражаю признательность моим родителям и тренерам. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву, создавшему нам все условия".
Орхан Асланов, ставший паралимпийским чемпионом в прыжках в длину, заявил, что посвятил свою победу азербайджанскому народу и поблагодарил всех за оказанную поддержку.