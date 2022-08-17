Еще один азербайджанский кикбоксер завоевал медаль на Исламиаде

Сборная Азербайджана по кикбоксингу завоевала свою первую золотую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Сборная Азербайджана по кикбоксингу завоевала еще одну медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации кикбоксинга Азербайджана, Рагим Алиев (low kick, 71 кг) довольствовался серебряной медалью, проиграв в финале турецкому спортсмену Айдыну Аслану.

Таким образом, по итогам первых двух дней медалистами Азербайджана в кикбоксинге стали: Бахрам Раджабзаде (low kick, +91 кг) – золотая медаль, Рагим Алиев (low kick, 71 кг) – серебряная медаль, Эльхан Алиев (full kick, 71 кг), Гашам Мамедов (low kick, 67 кг), Айсу Девришова (56 кг) - бронзовая медаль.

19:18

Сборная Азербайджана по кикбоксингу завоевала свою первую золотую медаль на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщили Report в Азербайджанской федерации кикбоксинга, чемпион мира и победитель XI Всемирных игр Бахрам Раджабзаде (low kick, +91 кг) в финале победил турецкого спортсмена Кадира Йылдырыма.

Кроме того, Амиль Мамедов (full contact, 51 кг) завоевал бронзовую медаль.

Достижением Бахрама Раджабзаде стала 25-я золотая медаль, завоеванная Азербайджаном на Исламиаде.