Чемпион мира покончил с собой

Ушел из жизни бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Адам Свобода.
Как сообщает Report, по информации чешских СМИ, 41-летний спортсмен покончил с собой.
Отметим, что в 2015 году Адам Свобода в составе сборной Чехии стал чемпионом мира.
Ушел из жизни бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Адам Свобода.
Как сообщает Report, по информации чешских СМИ, 41-летний спортсмен покончил с собой.
Отметим, что в 2015 году Адам Свобода в составе сборной Чехии стал чемпионом мира.
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Təbriz QuliyevАвтор новости