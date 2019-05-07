Чемпион мира покончил с собой

Чемпион мира покончил с собой

7 мая, 2019 20:51

https://report.az/storage/news/063295188e34d48569660825041bf661/ed114207-cd34-465f-92ab-f9feb1813a0a_292.jpg Ушел из жизни бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Адам Свобода. Как сообщает Report, по информации чешских СМИ, 41-летний спортсмен покончил с собой. Отметим, что в 2015 году Адам Свобода в составе сборной Чехии стал чемпионом мира.

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