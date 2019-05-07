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Чемпион мира покончил с собой

Чемпион мира покончил с собой

Ушел из жизни бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Адам Свобода.

Как сообщает Report, по информации чешских СМИ, 41-летний спортсмен покончил с собой. 

Отметим, что в 2015 году Адам Свобода в составе сборной Чехии стал чемпионом мира.

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