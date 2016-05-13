Чемпион мира по версии WBA лишен титула за допинг

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Регулярный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории австралиец Лукас Браун лишен титула и временно дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте WBA.

Браун 5 марта победил техническим нокаутом узбекского боксера Руслана Чагаева в 10-м раунде поединка за титул чемпиона мира WBA, который прошел в Грозном. Позднее стало известно, что допинг-проба, сданная Брауном после боя, дала положительный результат на кленбутерол. Австралиец заявил, что прибыл на бой в Грозный "чистым", а его допинг-тест до поединка дал отрицательный результат.

