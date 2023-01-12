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Чемпион мира по стрельбе умер от выстрела в голову

Чемпион мира по стрельбе умер от выстрела в голову Чемпион мира по стрельбе испанец Хорхе Бальестерос скончался в возрасте 39 лет.
Индивидуальные
12 января 2023 г. 06:13
Чемпион мира по стрельбе умер от выстрела в голову

Чемпион мира по стрельбе испанец Хорхе Бальестерос скончался в возрасте 39 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Jara y Sedal. Он был ранен в голову из собственного оружия.

Инцидент произошел 10 января. Испанский чемпион был найден в собственной машине, припаркованной в коммерческом центре в Мадриде, с огнестрельным ранением головы. По словам источников, спортсмен находился в больнице и пребывал в тяжелом состоянии. 11 января он скончался.

Бальестерос с детства занимался многими видами спорта, в числе которых дзюдо, карате, легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, фронтон и пинг-понг. Однако, он сосредоточился именно на стрельбе. Уже в 18 лет Бальестерос принял участие в чемпионате страны и выиграл его, став самым молодым стрелком в стране, завоевавшим этот титул.

В 2013 году в Барселуше (Португалия) испанец впервые в своей спортивной карьере стал абсолютным чемпионом Европы, через три года подтвердив этот титул. В 2017 году ему удалось стать чемпионом мира.

У Бальестероса остались жена и двое маленьких детей.

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