Чемпион мира по стрельбе: Рад снова быть в Баку

Рад снова быть в Баку.

Рад снова быть в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил хорватский стрелок Джованни Черногорас, завоевавший золотую медаль в стендовой стрельбе в траншейном виде на чемпионате мира среди мужчин в Баку.

Он не скрывал свою радость от того, что благодаря этому успеху получил лицензию на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже: “Я сосредоточил все свое внимание на финале, чтобы получить лицензию на Олимпийские игры. Я так рад, что добавил в свою коллекцию первую золотую медаль чемпионата мира”.

Дж.Черногорас напомнил, что впервые приехал в Баку для участия в чемпионате Европы в 2017 году: “Тогда мы завоевали бронзу в индивидуальном виде и серебро в командном. Это один из лучших стрелковых центров в мире”.

Отметим, что второе место занял словак Мариан Ковакоси, а третье - Халед Альмудхаф из Кувейта. Все три стрелка получили олимпийские лицензии.