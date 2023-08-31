Чемпион мира по стрельбе: От старта и до последнего дня соревнований все было идеально

От старта и до последнего дня соревнований все было идеально.

От старта и до последнего дня соревнований все было идеально.

Как сообщает Report, об этом сказал польский спортсмен Лукаш Чапла, завоевавший золотую медаль в соревнованиях среди мужчин по стрельбе из винтовки по движущейся мишени на дистанции 50 метров на проходящем в Баку чемпионате мира.

Спортсмен заявил, что доволен своим выступлением и организацией соревнований: "Я очень рад находиться здесь. Конечно, я остался доволен своим выступлением, потому что завоевал золотую медаль. Это моя девятая медаль подряд на чемпионатах мира. Особую благодарность выражаю Азербайджану и Бакинскому стрелковому центру. Здесь нас все поддерживали и воодушевляли. Организация соревнований была идеальной".

Лукаш Чапла заявил, что его следующей целью будет завоевать медаль на летних Олимпийских играх в Париже: "Чемпионат был трудным. Я благодарен товарищам по команде. Они сделали все возможное. В последние дни число наших медалей возросло. Надеюсь, что на Олимпийских играх в следующем году и на Кубке мира мы добьемся лучших результатов".

Шведский спортсмен Йеспер Ниберг завоевавший первое место в смешанной (быстрой или медленной) стрельбе из винтовки по движущейся мишени на дистанции 50 метров среди мужчин, также поделился своими впечатлениями: "Могу сказать, что на соревнованиях все было прекрасно. Во время турнира погода временами была ветреной, но в целом все было хорошо. Я рад, что смог внести вклад в достижения команды".