Чемпион мира по параплаванию поблагодарил президента Ильхама Алиева

”Мы почти год готовились к чемпионату мира в Манчестере".

”Мы почти год готовились к чемпионату мира в Манчестере".

Как сообщает Report, об этом рассказал азербайджанский парапловец Вели Исрафилов,.

Он отметил, что спортсмены смогли показать ожидаемый результат: “Таким образом, мы с Романом завоевали лицензию на XVII Паралимпийские летние игры 2024 в Париже. Я надеюсь, что там мы продолжим этот успех”.

Спортсмен подчеркнул, что для пловцов в стране созданы самые лучшие условия: “Мы проводим тренировки во Дворце водных видов спорта. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву. Созданы отличные условия, наш бассейн входит в пятерку лучших в Европе”.