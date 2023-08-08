О нас

Чемпион мира по параплаванию поблагодарил президента Ильхама Алиева

Чемпион мира по параплаванию поблагодарил президента Ильхама Алиева ”Мы почти год готовились к чемпионату мира в Манчестере".
Индивидуальные
8 августа 2023 г. 03:46
Чемпион мира по параплаванию поблагодарил президента Ильхама Алиева

”Мы почти год готовились к чемпионату мира в Манчестере".

Как сообщает Report, об этом рассказал азербайджанский парапловец Вели Исрафилов,.

Он отметил, что спортсмены смогли показать ожидаемый результат: “Таким образом, мы с Романом завоевали лицензию на XVII Паралимпийские летние игры 2024 в Париже. Я надеюсь, что там мы продолжим этот успех”.

Спортсмен подчеркнул, что для пловцов в стране созданы самые лучшие условия: “Мы проводим тренировки во Дворце водных видов спорта. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву. Созданы отличные условия, наш бассейн входит в пятерку лучших в Европе”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionu olan para-üzgüçü Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Самое важное

Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
7 августа 2023 г. 10:44
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
7 августа 2023 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
7 августа 2023 г. 09:53
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi