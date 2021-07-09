О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом, бой перенесли

Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом, бой перенесли Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, его третий поединок с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером перенесли на неопределённый срок.
Индивидуальные
9 июля 2021 г. 11:44
Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом, бой перенесли

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, его третий поединок с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером перенесли на неопределённый срок.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, ожидается, что бой Фьюри — Уайлдер перенесут на осень. Тайсон проводил тренировочный лагерь в американском Майами, однако теперь вернётся домой, в Великобританию.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал обладателем чемпионского пояса WBC.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionu koronavirusa yoluxdu, döyüş təxirə salındı

Экслюзивные новости

Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
9 июля 2021 г. 10:47
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi