Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом, бой перенесли

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, его третий поединок с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером перенесли на неопределённый срок.

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, его третий поединок с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером перенесли на неопределённый срок.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, ожидается, что бой Фьюри — Уайлдер перенесут на осень. Тайсон проводил тренировочный лагерь в американском Майами, однако теперь вернётся домой, в Великобританию.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал обладателем чемпионского пояса WBC.