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    Чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

    Тайсон Фьюри: Бокс - это самая скучная вещь, которой я когда-либо занимался

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом сам боксер сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

    "Бокс - это самая скучная вещь, которой я когда-либо занимался. Я величайший, и я ухожу. Счастливых дней", - написал Фьюри.

    Ранее стало известно, что допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин. Она была взята у спортсмена 22 сентября.

    28-летний Фьюри завершил карьеру непобежденным. В его активе 25 побед, 18 из которых завершились нокаутом.

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