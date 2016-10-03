Чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам боксер сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Бокс - это самая скучная вещь, которой я когда-либо занимался. Я величайший, и я ухожу. Счастливых дней", - написал Фьюри.

Ранее стало известно, что допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин. Она была взята у спортсмена 22 сентября.

28-летний Фьюри завершил карьеру непобежденным. В его активе 25 побед, 18 из которых завершились нокаутом.