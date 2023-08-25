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Чемпион мира: Это был прекрасный опыт для меня

Чемпион мира: Это был прекрасный опыт для меня "Чемпионат мира был прекрасным опытом для меня".
Индивидуальные
25 августа 2023 г. 13:14
Чемпион мира: Это был прекрасный опыт для меня

"Чемпионат мира был прекрасным опытом для меня".

Как передает Report, об этом сказал китаец Ю Ксе, завоевавший золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе.

Спортсмен отметил, что впервые завоевал титул чемпиона мира: "День был очень волнительным, я столкнулся с рядом трудностей. Я впервые завоевал золото на чемпионате мира и очень рад этому. Тем не менее, турнир подходит к концу, и мы чувствуем усталость. Мы завоевали золото и в командном зачете. До турнира мы говорили себе, что должны быть решительными и как результат одержали победу".

Ю Ксе опередил всех соперников, набрав 558 очков.

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Версия на английском языке Chinese champion: "The World Championship was a great experience for me"
Версия на азербайджанском языке Bakıda dünya çempionu olan atıcı: “Mənim üçün gözəl təcrübə oldu”

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