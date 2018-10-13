Чемпион Формулы-1 оштрафован за ДТП в Швейцарии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Финский пилот команды Ferrari, чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен оштрафован за то, что на улице врезался в припаркованный автомобиль, передает Report.

Суд швейцарского города Бар вынес решение по делу о ДТП с участием Кими Райкконена, которое произошло в мае этого года. 38-летнего гонщика признали виновным в ДТП, когда совершая маневр на дороге Райкконен задел припаркованный у обочины автомобиль.

Знаменитому гонщику придется заплатить штраф в размере 350 швейцарских франков и административный сбор в размере 450 франков: в общей сложности чуть менее 7900 евро.

В «Формуле-1» у Райкконена 20 побед и 100 подиумов.

В апреле в гонках "Формулы-1" в Баку, пилот "Ferrari" Кими Райкконен столкнулся с пилотом "Force İndia" Эстебаном Оконом.