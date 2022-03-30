Чемпион Европы: Счастлив, что мы завоевали золотую медаль

"Счастлив, что мы завоевали первую золотую медаль".

"Счастлив, что мы завоевали первую золотую медаль".

Как сообщает Report, об этом ставший чемпионом Европы в Будапеште (Венгрия) азербайджанский борец вольного стиля Мухаммедхан Мухаммедов заявил официальному сайту Всемирного союза борьбы.

Выступающий в весовой категории 97 кг 24-летний спортсмен напомнил, что ранее уже встречался с местным борцом Владиславом Байцаевым, которого одолел в финале. Мухаммедов подчеркнул, что был знаком со стилем борьбы соперника.

Азербайджанские борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг) и Ашраф Аширов (79 кг) завоевали серебро. Еще одна встреча в финале состоится между Абубакром Абакаровым (86 кг) и Майлзом Наземом Амине (Сан-Марино).