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Чемпион Европы: Все ждали, что я завоюю золотую медаль

Чемпион Европы: Все ждали, что я завоюю золотую медаль 12:12
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 12:55
Чемпион Европы: Все ждали, что я завоюю золотую медаль

"Все ждали, что я завоюю золотую медаль. К счастью, я оправдал ожидания".

Как сообщает Report, об этом завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Загребе азербайджанский борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде заявил журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Выступающий в весовой категории 57 кг спортсмен отметил, что хорошо подготовился к соревнованию: "В прошлом году я завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, а на этот раз взял золото. Я был полностью уверен в себе".

Спортсмен поздравил азербайджанский народ с победой: "Наша команда второй раз подряд стала лучшей в Европе".

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionu: "Hər kəs məndən qızıl medal gözləyirdi"

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