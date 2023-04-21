Чемпион Европы: Все ждали, что я завоюю золотую медаль

12:12

"Все ждали, что я завоюю золотую медаль. К счастью, я оправдал ожидания".

Как сообщает Report, об этом завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Загребе азербайджанский борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде заявил журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Выступающий в весовой категории 57 кг спортсмен отметил, что хорошо подготовился к соревнованию: "В прошлом году я завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, а на этот раз взял золото. Я был полностью уверен в себе".

Спортсмен поздравил азербайджанский народ с победой: "Наша команда второй раз подряд стала лучшей в Европе".