Чемпион Европы: посвящаю свою победу памяти шехидов и отца

Член сборной Азербайджана Ульви Ганизаде, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Загребе, заявил, что посвящает победу на турнире шехидам и своему покойному отцу.

Член сборной Азербайджана Ульви Ганизаде, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Загребе, заявил, что посвящает победу на турнире памяти шехидов и покойного отца.

Как передает Report , об этом он сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину.

"Первой меня поздравила мать. Посвящаю эту победу памяти наших шехидов и моего отца", - отметил У.Ганизаде.

Он также рассказал о предстоящих соревнованиях.

"Впереди нас ожидает чемпионат мира, цель - чемпионство. Надеюсь, что это мне удастся. Расслабляться нельзя, все еще впереди", - добавил золотой призер ЧЕ.

Напомним, что в составе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) стали победителями чемпионата Европы, Эльдениз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) завоевали серебро, а Нихат Мамедли (60 кг) - бронзу.