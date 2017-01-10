Чемпион Европы погиб в ДТП

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Чемпион Европы по боксу Денис Янкин погиб в автокатастрофе.

Как сообщает Report, трагедия произошла на 16-м км автодороги Чугунаш - Шерегеш Кемеровской области России.

Наряду с боксером погибли также два человека. В администрации поселка Шерегеш сообщили, что один их них был водителем, а второй - приехавший к боксеру в гости его друг.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.