Чемпион Европы из Азербайджана: В финале я одолел российского борца

Я стал чемпионом Европы, одолев в финале российского борца.

Я стал чемпионом Европы, одолев в финале российского борца.

Как сообщает Report , об этом заявил журналистам член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Омар Салманов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы U15 в Италии.

Юный борец отметил, что турнир прошел в условиях напряженной борьбы.

"Соревнования прошли в условиях напряженной борьбы, но бы подготовились к чемпионату хорошо, провели три сбора. Слава Всевышнему, я стал чемпионом", - сказал О.Салманов.

Он посвятил свою победу тренерам и отцу: "Мой первый соперник был спортсмен из Турции, я победил его со счетом 8:0 и вышел в ¼ финала. Затем я одолел соперника из Латвии и вышел в полуфинал, где оказался сильнее представителя Беларуси со счетом 10:1 и вышел в финал. В финале моим соперником был борец из России. Я выиграл у него со счетом 7:5 и стал чемпионом Европы", - рассказал спортсмен.

Напомним, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали, заняла первое место, набрав 131 очко. Армения (125 очков) стала второй, а Грузия (99 очков) - третьей. В составе сборной Омар Салманов (44 кг) стал чемпионом Европы, Гусейн Амрахлы (38 кг) и Руслан Нуриев (75 кг) завоевали серебряные медали, а Худаяр Керимли (38 кг), Гусейн Мустафазаде (52 кг) и Надир Гасанов (62 кг) - бронзовые.

Команда стала чемпионом Европы в третий раз, сборная добивалась аналогичного успеха в 2022 и 2024 годах.