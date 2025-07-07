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Чемпион Европы из Азербайджана: Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира

Чемпион Европы из Азербайджана: Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира Азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров (57 кг), завоевавший золотую медаль чемпионата Европы U20 в итальянском Каорле, рассказал о намерении добиться аналогичного результата и на мировом первенстве.
Индивидуальные
7 июля 2025 г. 21:26
Чемпион Европы из Азербайджана: Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира

Азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров (57 кг), завоевавший золотую медаль чемпионата Европы U20 в итальянском Каорле, рассказал о намерении добиться аналогичного результата и на мировом первенстве.

Как сообщает Report, спортсмен по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку поделился впечатлениями после выигранного турнира.

"Слава Всевышнему, мои старания не оказались напрасными. Хочу поблагодарить за это своих тренеров. Постараюсь завоевать золотую медаль и на предстоящем чемпионате мира", - сказал борец.

Отметим, что Васиф Багиров в напряженной финальной схватке с грузином Никой Зангаладзе одержал волевую победу. Воспитанник Гянджинской школы борьбы, проигрывавший первую половину со счетом 5:6, одолел противника после перерыва – 9:6.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Avropa çempionu: "Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağam"

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