Чемпион Европы из Азербайджана: Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира

Азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров (57 кг), завоевавший золотую медаль чемпионата Европы U20 в итальянском Каорле, рассказал о намерении добиться аналогичного результата и на мировом первенстве.

Азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров (57 кг), завоевавший золотую медаль чемпионата Европы U20 в итальянском Каорле, рассказал о намерении добиться аналогичного результата и на мировом первенстве.

Как сообщает Report , спортсмен по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку поделился впечатлениями после выигранного турнира.

"Слава Всевышнему, мои старания не оказались напрасными. Хочу поблагодарить за это своих тренеров. Постараюсь завоевать золотую медаль и на предстоящем чемпионате мира", - сказал борец.

Отметим, что Васиф Багиров в напряженной финальной схватке с грузином Никой Зангаладзе одержал волевую победу. Воспитанник Гянджинской школы борьбы, проигрывавший первую половину со счетом 5:6, одолел противника после перерыва – 9:6.