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Чемпион Европы из Азербайджана: ожидаем такого же успеха и на мировом первенстве

Чемпион Европы из Азербайджана: ожидаем такого же успеха и на мировом первенстве Член сборной Азербайджана во вольной борьбе Гаджи Керимов, завоевавший золотую медаль в весовой категории 55 кг чемпионата Европы U-17 в столице Албании Тиране, отметил, что ожидает аналогичного успеха и на мировом первенстве в Стамбуле.
Индивидуальные
20 июня 2023 г. 02:07
Чемпион Европы из Азербайджана: ожидаем такого же успеха и на мировом первенстве

Член сборной Азербайджана во вольной борьбе Гаджи Керимов, завоевавший золотую медаль в весовой категории 55 кг чемпионата Европы U-17 в столице Албании Тиране, отметил, что ожидает аналогичного успеха и на мировом первенстве в Стамбуле.

Как сообщает Report, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину Г.Керимов заявил, что посвящает свою победу памяти шехидов.

"Я вышел в финал чемпионата Европы, одолев турецкого, российского и французского спортсменов соответственно. В решающем поединке соперником стал армянский борец, победив которого я стал чемпионом. Посвящаю свою победу памяти шехидов", - отметил он.

Другой член сборной, ставший в Тиране двукратным чемпионом Европы, Джамал Аббасов также поделился своими впечатлениями от турнира.

"В прошлом году я стал чемпионом Европы в столице Румынии Бухаресте. Я повторил этот успех в Албании. В этом году мы хорошо подготовились. Я хочу показать себя на чемпионате мира", - добавил он.

Напомним, что на пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов команды, представлявших Азербайджан на турнире, в том числе Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами Европы, а Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третье место.

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