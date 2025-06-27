Чемпион Европы Эльгюн Керимли: Посвящаю свою победу шехидам

Азербайджанский борец вольного стиля Эльгюн Керимли (85 кг), ставший чемпионом Европы U-15 в итальянском Каорле, посвятил свою победу памяти шехидов.
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"Слава Всевышнему, мои усилия не пропали даром. Я обязан этими достижениями своему тренеру. Это только начало, в будущем я постараюсь добиться еще лучших результатов. Свою победу я посвящаю шехидам, да упокоит Аллах их души", - сказал Э.Керимли.
Он также рассказал о своем финальном поединке.
"К финалу мы хорошо подготовились с тренером Намигом Гулиевым. Несмотря на ошибки в начале, я не растерялся. Постарался и победил соперника во второй половине", - добавил Э. Керимли.
Отметим, что сборная Азербайджана, завоевавшая две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, набрав 161 очко, во второй раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Коллектив опередил занявшую 2-е место Армению на 47 очков, тройку лидеров замкнула Украина (91).
При этом 161 очко - это новый рекорд азербайджанской сборной по вольной борьбе в данной возрастной группе. До этого лучший показатель был зафиксирован в 2023 году, тогда команда заняла 2-е место со 145 очками.