Чемпион Европы Эльгюн Керимли: Посвящаю свою победу шехидам

Азербайджанский борец вольного стиля Эльгюн Керимли (85 кг), ставший чемпионом Европы U-15 в итальянском Каорле, посвятил свою победу памяти шехидов.

Азербайджанский борец вольного стиля Эльгюн Керимли (85 кг), ставший чемпионом Европы U-15 в итальянском Каорле, посвятил свою победу памяти шехидов.

Как сообщает Report , спортсмен ответил на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину.

"Слава Всевышнему, мои усилия не пропали даром. Я обязан этими достижениями своему тренеру. Это только начало, в будущем я постараюсь добиться еще лучших результатов. Свою победу я посвящаю шехидам, да упокоит Аллах их души", - сказал Э.Керимли.

Он также рассказал о своем финальном поединке.

"К финалу мы хорошо подготовились с тренером Намигом Гулиевым. Несмотря на ошибки в начале, я не растерялся. Постарался и победил соперника во второй половине", - добавил Э. Керимли.

Отметим, что сборная Азербайджана, завоевавшая две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, набрав 161 очко, во второй раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Коллектив опередил занявшую 2-е место Армению на 47 очков, тройку лидеров замкнула Украина (91).

При этом 161 очко - это новый рекорд азербайджанской сборной по вольной борьбе в данной возрастной группе. До этого лучший показатель был зафиксирован в 2023 году, тогда команда заняла 2-е место со 145 очками.