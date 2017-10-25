Чемпион Европы арестован из-за допинговых махинаций

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Чемпион Европы 2016 года в беге на 5000 метров испанский легкоатлет Илиас Фифа арестован.

Как сообщает Report со ссылкой на издание As, причиной этому послужило участие легкоатлета марокканского происхождения в допинговых махинациях.

Сообщается, что спортсмен был арестован дома в Санта-Коломе-де-Граменет. Помимо 28-летнего Фифы полиция в рамках спецоперации арестовала еще 15 человек. Полицейские расследуют допинговые махинации в Испании.

Отметим, что Илиас Фифа был участником летних Олимпийских игр 2016 года. В Олимпиаде также приняла участие представитель Азербайджана Хейла Ибрагимова. Однако оба спортсмена не смогли выйти в финал в гонке на 5000 метров.