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Чемпион Европейских игр: я доказал, что сильнее итальянского спортсмена

Чемпион Европейских игр: я доказал, что сильнее итальянского спортсмена В финале чемпионата Европы судьи отдали победу ему, но сегодня я доказал, что сильнее итальянского спортсмена.
Индивидуальные
2 июля 2023 г. 14:57
Чемпион Европейских игр: я доказал, что сильнее итальянского спортсмена

В финале чемпионата Европы судьи отдали победу ему, но сегодня я доказал, что сильнее итальянского спортсмена.

Об этому сотруднику Report, командированному в Польшу, где проходят III Европейские игры, сказал победитель турнира кикбоксер Фарид Атамогланов, одолевший в финале итальянца Дамиано Сальваторе Трамонтану.

Азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 63,5 кг, отметил, что долго готовился к Евроиграм.

"Особенно я ждал встречи с Дамиано. Счастлив, что сегодня, как участник 44-дневной Отечественной войны, как воин - победитель страны, одержавшей победу, я высоко поднял наш флаг", - сказал он.

Фарид также поблагодарил азербайджанских болельщиков, которые не оставили его в Польше без поддержки.

"Благодаря победе и поддержке болельщиков у меня прекрасные чувства. Поздравляю всех, весь азербайджанский народ", - подытожил кикбоксер.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Oyunlarının qalibi: "Sübut etdim ki, italiyalı idmançıdan daha güclüyəm"

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