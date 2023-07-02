Чемпион Европейских игр: я доказал, что сильнее итальянского спортсмена

В финале чемпионата Европы судьи отдали победу ему, но сегодня я доказал, что сильнее итальянского спортсмена.

В финале чемпионата Европы судьи отдали победу ему, но сегодня я доказал, что сильнее итальянского спортсмена.

Об этому сотруднику Report , командированному в Польшу, где проходят III Европейские игры, сказал победитель турнира кикбоксер Фарид Атамогланов, одолевший в финале итальянца Дамиано Сальваторе Трамонтану.

Азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 63,5 кг, отметил, что долго готовился к Евроиграм.

"Особенно я ждал встречи с Дамиано. Счастлив, что сегодня, как участник 44-дневной Отечественной войны, как воин - победитель страны, одержавшей победу, я высоко поднял наш флаг", - сказал он.

Фарид также поблагодарил азербайджанских болельщиков, которые не оставили его в Польше без поддержки.

"Благодаря победе и поддержке болельщиков у меня прекрасные чувства. Поздравляю всех, весь азербайджанский народ", - подытожил кикбоксер.