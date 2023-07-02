Чемпион Европейских игр: я доказал, что сильнее итальянского спортсмена

В финале чемпионата Европы судьи отдали победу ему, но сегодня я доказал, что сильнее итальянского спортсмена.
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Азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 63,5 кг, отметил, что долго готовился к Евроиграм.
"Особенно я ждал встречи с Дамиано. Счастлив, что сегодня, как участник 44-дневной Отечественной войны, как воин - победитель страны, одержавшей победу, я высоко поднял наш флаг", - сказал он.
Фарид также поблагодарил азербайджанских болельщиков, которые не оставили его в Польше без поддержки.
"Благодаря победе и поддержке болельщиков у меня прекрасные чувства. Поздравляю всех, весь азербайджанский народ", - подытожил кикбоксер.