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Чемпион Азербайджана усилил состав еще одним бразильцем

Чемпион Азербайджана усилил состав еще одним бразильцем "Араз-Нахчыван", который будет выступать в Лиге Чемпионов УЕФА по футзалу, усилил состав новым игроком.
Индивидуальные
24 июля 2022 г. 14:56
Чемпион Азербайджана усилил состав еще одним бразильцем

"Араз-Нахчыван", который будет выступать в Лиге Чемпионов УЕФА по футзалу, усилил состав новым игроком.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана, чемпион страны договорился с Жозе Эдуардо де Моура.

Контракт с 26-летним бразильцем предусмотрен до конца сезона.

Отметим, что ранее “Араз-Нахчыван” подписал контракты с Ровшаном Гусейнли, Хазаром Агалызаде, Джавадом Мамедовым, Октаем Рустамли, а также с бразильцами Матеусом Кататау, Варгасом Аменгуалом Андреу, Витао и Виктором Уго Пиресами. Команду покинули завершивший карьеру Ризван Фарзалиев, а также Мурило Боргес, Дмитрий Бондарев, Иса Атаев, Хатаи Багиров и Манека, контракты которых истекли.

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