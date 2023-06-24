ЧЕ: Сборная Азербайджана по дзюдо стала первой в общекомандном зачете

В Одивелаше (Португалия) завершилось юниорское первенство Европы по дзюдо.

В Одивелаше (Португалия) завершилось юниорское первенство Европы по дзюдо.

Как передает Report, в третий день ЕВРО на татами вышли еще два спортсмена Азербайджана. Один из них завоевал золотую медаль.

+90 кг. Рамазан Ахмедов одолел дзюдоистов из Венгрии, Греции и Франции, выйдя в финал. В главной схватке Рамазан одолел представителя Турции.

81 кг. Аслан Коцоев обыграл соперников из Литвы, Молдовы и Люксембурга, но проиграл в полуфинале сербу. В схватке за бронзу Коцоев уступил другому сербскому дзюдоисту.

В итоге, наши дзюдоисты завоевали 9 (6-0-3) наград и стали первыми в общекомандном зачете.

Так, чемпионами стали Магомед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искендеров (55 кг), Вусаля Гаджиева (48 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) и Рамазан Ахмедов (+90 кг), а Ахмед Рустамов (50 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг) и Мехти Джафаров (66 кг) заняли третьи места.