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ЧЕ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля узнали соперников на старте

ЧЕ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля узнали соперников на старте Определены соперники борцов греко-римского стиля Азербайджана на чемпионате Европы, который пройдет в столице Румынии Бухаресте.
Индивидуальные
11 февраля 2024 г. 21:43
ЧЕ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля узнали соперников на старте

Определены соперники борцов греко-римского стиля Азербайджана на чемпионате Европы, который пройдет в столице Румынии Бухаресте.

Как передает Report, сегодня прошла жеребьевка ЧЕ, который стартует 12 февраля.

В первый день выступят спортсмены в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

55 кг. Рашад Мамедов - Денис Михай (Румыния)

60 кг. Нихат Мамедли – Недялко Петров (Болгария)

63 кг. Мурад Мамедов - Брайан Сантьяго (Дания)

67 кг. Хасрат Джафаров - Себастьян Над (Сербия)

72 кг. Ульви Ганизаде - Гиорги Чихиквадзе (Грузия)

77 кг. Санан Сулейманов - Шуай Мамедов (МФБ)/Идрис Ибаев (Германия) – 1/8 финала

82 кг. Рафик Гусейнов - Алперен Бербер (Турция)

87 кг. Ислам Аббасов - Рамон Бетшарт (Швейцария)/Шимон Шимонович (Польша) - 1/8 финала

97 г. Мурад Ахмадиев - Тирон Стеркенбург (Нидерланды)/Даниэль Гастл (Австрия) - 1/8 финала

130 кг. Бека Канделаки – Конста Маеенпаепа (Финляндия).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yunan-Roma güləşçilərinin Avropa çempionatında rəqibləri müəyyənləşib

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